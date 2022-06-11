19 مليون إنسان مهددون بالجوع العام المقبل

2022/06/11 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن تراجع صادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا وروسيا يدفع ما بين 11 مليونا و19 مليون شخص لبراثن الجوع خلال العام المقبل.وتسبب الصراع في أوكرانيا في أزمة غذاء عالمية، مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.وتزوّد روسيا وأوكرانيا العالم بما يقرب […]

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