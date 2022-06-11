2022/06/11 | 20:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ANVnoLoF3Ss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة طفل بعد سقوطه بفتحة مجارٍ بقضاء المحمودية في بغداد وعائلته تقول "الإهمال موّت علي" | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة طفل بعد سقوطه بفتحة مجارٍ بقضاء المحمودية في بغداد وعائلته تقول "الإهمال موّت علي" | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).