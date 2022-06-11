2022/06/11 | 20:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z7lZotqfjUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحيل شيخ الرياضيين واول معلق بتاريخ العراق مؤيد البدري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحيل شيخ الرياضيين واول معلق بتاريخ العراق مؤيد البدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).