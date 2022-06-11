2022/06/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يستذكرون إحتلال الموصل ومآسي أسوأ مرحلة: حملات إعمار خجولة والنازحون يبحثون عن أمل للعودة إلى مناطقهم المحافظات – مراسلو (الزمان) استذكر العراقيون امس ،ذكرى سقوط الموصل بيد عناصر داعش ،وما رافقها من مآسي وخسائر بالارواح ودمار بالبنى التحيتة، في مرحلة وصفتها المفوضية العليا لحقوق الانسان ،بالاسوأ التي شهدتها الانسانية، فيما طالبت بإعادة إعمار المدينة […]

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