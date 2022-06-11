2022/06/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة المعلّق الرياضي الكبير مؤيد البدري عن 88 عاماً بغداد- ساري تحسين غيب الموت أمس المعلق الرياضي الكبير، معد ومقدم أشهر البرامج الرياضية التلفزيونية مؤيد البدري في الولايات المتحدة الامريكية عن 88 عاماً وافاد مقربون من البدري امس بوفاته بعد صراع طويل مع المرض.والبدري الذي نال قلادة الابداع من الاستاذ سعد البزاز قبل اعوام، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المعلّق الرياضي الكبير مؤيد البدري عن 88 عاماً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المعلّق الرياضي الكبير مؤيد البدري عن 88 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).