2022/06/11 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد ستة حرائق بيوم واحد في ميسان بغداد – ابتهال العربي كشفت محافظة ميسان حصيلة مهولة للحرائق التي شهدتها المحافظة في يوم واحد فقط.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المفارز تمكنت من إخماد ستة حرائق اندلعت اليوم في المحافظة).وأضاف أن ( الفرق عالجت حرائق متفرقة في أحياء وقرى وهي قرية الرسيتم بستان عائد […]

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