2022/06/11 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أنه يوثق ترحيل هنود من دولة قطر.

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