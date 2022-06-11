الحلبوسي ورئيس الوقف السني يبحثان تأهيل المساجد في المدن المحررة

2022/06/11 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيسَ ديوان الوقف السني الشيخ عبد الخالق العزاوي.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة، بالإضافة إلى دَور المؤسسة الدينية في مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع”.

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