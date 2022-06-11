الأعرجي: سنواصل العمل لإكمال ملف جريمة سبايكر

2022/06/11 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن العمل سيتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية لإكمال ملف جريمة سبايكر.

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ستبقى جريمة سبايكر‬ وصمة خزي وعار في جبين منفذيها والمحرضين على تنفيذها".

وأضاف، "سنواصل العمل مع الأجهزة الأمنية والقضائية، لإكمال ملف المجزرة المروعة ومحاسبة كل المشاركين فيها، ليتم إنصاف الشهداء وعوائلهم".

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