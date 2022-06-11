‏ البرلمان يتحرك لإنهاء

2022/06/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف النائب باسم الغرابي، السبت، عن توجه مجلس النواب الى اجراء تعديلات خاصة بقانون انتخابات مجالس المحافظات لإنهاء حالة الفوضى الإدارية من قبل المحافظين، مبينا ان البرلمان يعتزم اجراء تعديلات دستورية قد يتم فيها الغاء مجالس المحافظات جميعها.

وقال الغرابي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "قرار البرلمان السابق عام 2019 بإلغاء العمل في مجالس المحافظات أدى الى تفرد المحافظ بادارة محافظته ما خلق فوضى غير مسبوقة".

وأضاف ان " هنالك ادارة سيئة في بعض هذه المحافظات كون الرقابة توزعت بين الجهات الرقابية بعد غياب مجالس المحافظات بغض النظر عن وجود ملاحظات ضد المجالس ذاتها"، موضحًا " رقابة مجلس النواب في الفترة التي سبقت الانتخابات الاخيرة كانت ضعيفة ما خلق ازمة جديدة في كل المحافظات".

وتابع ان "مجلس النواب وبعد تشكيل الحكومة المقبلة سيعمل على تعديل قانون مجالس المحافظات أو المضي بالقانون الاخير وسيحدد موعدا لإجراء الانتخابات بالرغم من وجود روى لدى البعض بتعديل الدستور وإلغاء هذه المجالس ولكن هذا يحتاج إلى فترة طويلة ".

وصوت مجلس النواب خلال عام 2019 على قرار تجميد العمل بمجالس المحافظات والإدارات المحلية على خلفية التظاهرات الشعبية في تشرين.

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