2022/06/11 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت مصادر امنية مطلعة، السبت، ان نصف من اعتقلوا بتهمة الاتجار بالمخدرات جلبوا السموم البيضاء من كردستان.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “الاشهر الـ 16 الماضية شهدت اعلى معدلات الاعتقال لتجار ومروجي مخدرات في ديالى بعد 2003 لافتا الى ان العشرات منهم وراء القضبان بعد كمائن نوعية جرت في اكثر من 10 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن المصدر الابرز للمخدرات الى ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن المصدر الابرز للمخدرات الى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).