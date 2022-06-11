انتظار - صالح محمود

2022/06/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_محمود لا تنتظروا الموضوع كشفا ، لا تحتفوا به شعورا ، كلمة ، بل سيظل سطحا أبكم ، صورة مختلة بلا بعث و لا سحر ، بلا هوية ،فاقدا لعلامات الصفر ، البدء ، الحضور و الكل ...سيطالبنا ، لا محالة ، منحه تبريرا عبر تشكيله هيئة و ملامح ...و سيبدو بين أيدينا ، خاضعا ، مستكينا ، سهل العجن و الخبز ،في الرواية و الفتاوي كبرهان و حجة ، كيقين ،و هذا مجرد ذهول و غفلة ، مجرد نسيان اختراق الموضو ......





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