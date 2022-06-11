الحلبوسي يبحث مع العزاوي تأهيل المساجد في المدن المحررة

2022/06/11 | 20:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي، تأهيل المساجد في المدن المحررة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي”.

وأضاف، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع الخاصة بالوقف، منها تأهيل المساجد في المدن المحررة، إضافة إلى دَور المؤسسة الدينية في مكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع”.

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