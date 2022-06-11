هيئة الحج تحدّد موعد انطلاق أولى الرحلات الجوية والبرية الى الديار المقدسة

2022/06/11 | 20:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حدّدت الهيئة العليا للحج والعمرة موعد تفويج الحجاج العراقيين جواً وبراً الى الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج.

وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، ان” الثلاثاء المقبل 14 حزيران/ يونيو سيشهد انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، في المدينة المنورة، حيث انهت الهيئة كامل استعداداتها لإنجاح عملية التفويج الجوي”.

واضافت أن “تفويج الحجاج جواً سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية)، وبواقع (3-5) رحلات يومياً، متوقعة أن تنتهي عملية تفويج الحجاج جواً خلال أسبوع واحد فقط”.

وبخصوص الرحلات البرية اعلنت الهيئة، أن “موعد انطلاق أولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي، سيكون اعتباراً من يوم السبت المقبل 18 حزيران/ يونيو، على ان تنتهي عملية تفويج حجاج الـ(بر) خلال 6 ايام فقط”.

وأكدت الهيئة أنها “جهزت 353 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما أنهت الاستعدادات الأمنية والخدمية لإنجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري”.

وكانت الهيئة قد أنهت استعداداتها لموسم الحج المقبل، بعد اتمام التعاقدات مع السلطات في المملكة العربية السعودية، الخاصة بخدمات النقل والسكن والاطعام وغيرها من الامور اللوجستية، من أجل تقديم أرقى الخدمات الى الحجاج الكرام.

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