واشنطن تندد باشتباكات العاصمة الليبية

2022/06/11 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ‏إنه لا ينبغي أن تستمر الاشتباكات أو تتصاعد مؤكدا أن المسؤولين عنها سيدفعون الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي.

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