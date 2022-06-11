2022/06/11 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية اليوم السبت، إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق، ما ستسبب انخفاضا في درجات الحرارة، مع فرص هطول أمطار في مرتفعات شمال البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد اخدود جوي في الطبقات العليا، تندفع من جنوب اوربا نحو شمال شبه الجزيرة […]

ظهرت المقالة العراق: استدارة غير متوقعة في الطقس..



أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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