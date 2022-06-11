منتخبنا الأولمبي يتعادل مع أوزبكستان بهدفين في الوقت الأصلي من المباراة

2022/06/11 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتعادل منتخبنا الأولمبي مع نظيره والأوزبكستاني بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي من مباراتهما في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أسيا تحت 23 عاماً.وسجل أهداف منتخبنا الأولمبي، وكاع رمضان في الدقيقة 19 وعمار غالب في الدقيقة 68.فيما جاءت أهداف الفريق الأوزبكي عن طريق جاسوربيك جالوليدينوف في الدقيقة 50، وحسين عمار خطأ في مرمى منتخبنا الوطني في الدقيقة 51.

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