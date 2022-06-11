من أجل فلسطين.. اجتماع ثلاثي مع الجامعة العربية ودولة الفاتيكان

2022/06/11 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقت سفيرة الجامعة العربية في روما، اليوم السبت، وسفير دولة فلسطين مع امين سر دولة الفاتيكان.

وذكرت السفارة الفلسطينية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "التقى ظهر اليوم في حاضرة الفاتيكان السفيرة إيناس مكاوي سفيرة جامعة الدول العربيه لدى الكرسي الرسولي والسفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي مع الكردينال بيترو بارولين، امين سر دوله الفاتيكان ( رئيس الوزراء ) حيث شكر الوفد بارولين على مواقف الفاتيكان المبدئية في التعامل مع قضايا المنطقة والتقدير الكبير لقداسة البابا فرنسيس في تشجيع وتعميق حوار الأديان وعلى أساس أحترام كل للٱخر".

وأضاف البيان أن "الحديث دار حول الاوضاع في الشرق الأوسط و خاصة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية بإعتبارها القضية المركزية للدول العربية كافة والتصعيد الاسرائيلي الاخير في اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية بما فيها المحاولات الاسرائيليه الممنهجة لتغيير الوضع القائم (الستا تكو) التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة و خاصة في الحرم القدسي الشريف واهمية ودور الكرسي الرسولي للحفاظ على الوضع القائم ( الستاتكو) مع التأكيد على ان الأستقرار والأمن والسلام يبداء من القدس وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبدأ حرية الوصول إلى الاماكن المقدسة".

وبين أنه "في هذا السياق أثار السفراء الوضع المتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قضية الشهيدة شيرين ابو عاقلة ومتابعتها على عدة أصعدة .وفي نهاية اللقاء ونيابه عن الدول العربيه سلمت السفيرة مكاوي رسالة الى الكردينال بهذا الخصوص".

هذا وبدوره اكد الكردينال بارولين على "مواقف الكرسي الرسولي الثابته والمبدئية من قضايا المنطقة وتحديدا القضية الفلسطينية للوصول الى العدل والسلام الشامل".

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