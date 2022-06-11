الحشد الشعبي يضبط مخلفات لداعش الإرهابي جنوب القائم

2022/06/11 | 21:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الحشد الشعبي، السبت، تمكن قواته من ضبط عتاد ومخلفات لداعش الارهابي في القائم بمحافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الحشد الشعبي ضبط مخلفات لداعش” الإرهابي جنوب القائم، وقد جاء ذلك خلال عملية امنية مشتركة قامت بها قوة مشتركة من فوج حشد الغربية الاول المسيطر الثالث لواء 57 مع قوة […]

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