لندن: ملعب بوتين وخادمة الأوليغارشية - محمود الصباغ

2022/06/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغاستهلال استغلت المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لعقود عدة، الثغرات القانونية لاختراق، بالأحرى، تقويض اللوائح الموضوعة وحماية الأثرياء من التدقيق.تواصلتُ مع الصحفي أوليفر بولو بالقرب من محطة مترو أنفاق نايتسبريدج في وسط لندن.



يعمل أوليفر كمراسل صحفي متخصص في الجرائم المالية، وقد بدأ حياته المهنية كمراسل مقيم في روسيا، وأبدى، منذ زمن، اهتماماً ......





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