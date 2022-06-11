حراك “بدنا نعيش” إلى أين؟ - يعقوب بن افرات

2022/06/11 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات دعت حركة “بدنا نعيش” الفلسطينية إلى اعتصام في مدينة الخليل على خلفية غلاء الأسعار في مناطق السلطة الفلسطينية لمطالبة الحكومة بالعمل على تخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية الأساسية والوقود.



ورغم حصول منظمي الاعتصام على تصريح من قبل السلطة، ولكن كالعادة قامت الشرطة الفلسطينية بفض الاعتصام واعتقال عدد من الناشطين.لا شك أن ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة محلية، بل عالمية بطبيعتها وأسبابها جائحة ......





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