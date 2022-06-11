2022/06/11 | 21:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرض الكامل لمسرحية فريق ولاية بطيخ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WglKg2QAz8I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرض الكامل لمسرحية فريق ولاية بطيخ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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