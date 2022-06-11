توب 5: دوافع أمريكا لضبط علاقتها مع السعودية.. وموعد حسم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

2022/06/11 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأسباب التي تقف وراء استعداد بايدن لضبط علاقة أمريكا مع السعودية، وتحديد موعد البت في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وجدل بسبب فيديو للمنصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة الطاو، وكوريا الشمالية تعين أول امرأة وزيرة للخارجية، وصولا إلى فيديو صادم يُظهر جاستن بيبر لحظة إعلان إصابته بشلل في وجهه...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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