موظف تويتر السابق المتهم بالتجسس لصالح السعودية يطلب عدم ربط محاكمته بمقتل خاشقجي

2022/06/11 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موظف سابق في تويتر متهم بمساعدة المملكة العربية السعودية في قمع معارضين، إنه "ليس من العدل ربطه بجرائم السعودية في مجال حقوق الانسان" أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفقا لما أفادت وكالة "بلومبرغ".

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