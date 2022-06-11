2022/06/11 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / اغتال مسحلون مجهولون، اليوم السبت، مواطنا نجفيا شرقي العاصمة بغداد.وعلمت ايرث نيوز، من مصدر أمني، أن “مسلحون مجهولون فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها شخص من محافظة النجف اثناء مروره ضمن منطقة حسينية المعامل ما اسفر عن مقتله في الحال بعد إ|صابته بعدة اطلاقات نارية بمناطق متفرقة من الجسم”.

ظهرت المقالة لأسباب غامضة..



مجهولون يغتالون مواطنا نجفيا شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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