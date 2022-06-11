ضبط مخلفات لداعش الإرهابي جنوبي القائم

2022/06/11 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ضبط مخلفات لـ”داعش” الإرهابي جنوبي القائم.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ) بأن “قد جاء ذلك خلال عملية أمنية مشتركة قامت بها قوة مشتركة من فوج حشد الغربية الاول المسيطر الثالث لواء 57 مع قوة من استخبارات (لمش28)”.

واضاف “وقد تم العثور على هاون 120 ملم مع 5 قنابر هاون وعتاد 14.5 وعتاد 12.5 عدد 750 اطلاقه وعتاد بي كي سي عدد 500 اطلاقه وحشوه Spj9 عدد 1 مع فتيل قدح كوارتز طول 20 متر، حيث تم التخلص منها بشكل آمن”.

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