2022/06/11 | 21:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لبقية الرفات بدأنا مرحلة ثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (500 لم يعثر على رفاتهم.. البدء بالمرحلة الثانية للبحث عن رفات شهداء سبايكر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (500 لم يعثر على رفاتهم.. البدء بالمرحلة الثانية للبحث عن رفات شهداء سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).