الغرب يعترف بهزيمة أوكرانيا بعد نفاد السلاح السوفيتي

2022/06/11 | 21:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كتبت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الغرب لم يعد يؤمن بانتصار كييف في المواجهة مع موسكو، نظرا للقوة النارية الروسية المتفوقة بشكل كبير.وقالت الصحيفة في مقالها: “نفدت ذخيرة الأسلحة السوفيتية في أوكرانيا بشكل شبه كامل، والتي تشكل أساس ترسانة الجيش الأوكراني.وهذه الأنظمة موجودة في دول أوروبا الشرقية، ولكن قد نفد الفائض […]

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