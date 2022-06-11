سر تجدد أنسجة القلب التالفة.. الأمل قادم من الأسماك

2022/06/11 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ربما يتمكن باحثون في المستقبل من تقديم علاجات للبشر، تساعد على تجديد أنسجة القلب التالفة بعد الإصابة بالنوبات القلبية.يأتي ذلك بعد أن تمكن فريق بحثي كندي من اكتشاف سر القدرة الكبيرة لأسماك الزرد على القيام بهذه الآلية.تسبب النوبات القلبية ضررا بالغا بالقلب، وتعتمد شدتها على مدة انقطاع تدفق الدم، والذي يؤدي […]

ظهرت المقالة سر تجدد أنسجة القلب التالفة..



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