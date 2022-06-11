مؤسسة الشهداء تبدأ بالمرحلة الثانية للبحث عن رفات شهداء سبايكر

2022/06/11 | 21:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مؤسسة الشهداء، السبت، عن البدء بمرحلة جديدة للعثور على ما تبقى من رفات شهداء مجزرة سبايكر والذين يصل عددهم إلى 500 على الأقل، فيما أوضحت تفاصيل المرحلة الأولى والتي أسفرت عن العثور على أكثر من 1200 رفات.وقال معاون مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء عامر جبار للتلفزيون […]

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