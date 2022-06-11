الديمقراطي يركن ازمة رئاسة الجمهورية جانبا خلال مفاوضاته مع الوطني الكردستاني

2022/06/11 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، السبت، عن تفاصيل المفاوضات المقبلة بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني، مبينا ان ازمة رئاسة الجمهورية ستكون اخر الملفات المطروحة.

وقال برواري في حديث لـ (لبغداد اليوم) ان "ازمة انتخاب رئيس الجمهورية الاتحادي تكاد تكون اخر المحاور التي يجري الحديث فيها كوننا نحاول تقوية البيت الكردي داخليا بعدها يصار الى إمكانية الحديث عن مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية.

وأضاف برواري ان "الاجتماعات مستمرة ما بين أعلى القيادات الكردية لحل المشاكل وتجاوز اي خلاف سيما بما يتعلق بشأن الإقليم داخليا والانتخابات المقبلة وغيرها من الملفات".

وبحث رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني برئيس الاتحاد بافل طالباني في أربيل والسليمانية الأسبوع الماضي حل الازمة الكردية والخروج بشكل موحد لبغداد

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