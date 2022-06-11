امطار وانخفاض درجات الحرارة.. موعد وصول كتلة هوائية باردة نحو العراق

2022/06/11 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التوقعات الجوية، السبت، إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق، ما سيتسبب بانخفاض في درجات الحرارة، مع فرص هطول أمطار في مرتفعات شمال البلاد.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في تدوينة على "فيسبوك"، إن "كتلة هوائية باردة مرافقة لامتداد أخدود جوي في الطبقات العليا، تندفع من جنوب أوربا نحو شمال شبه الجزيرة العربية والعراق اعتباراً من صباح الاثنين 13/6".



وأوضح عطية، أن "هذا الاندفاع يسبب انخفاضا في درجات الحرارة دون معدلاتها في مدن وسط وشمال وغرب البلاد اعتباراً من الاثنين لغاية نهاية الأسبوع، وتستمر دون تغيير مع انخفاض طفيف في مدينة البصرة ومدن الجنوب" .



وأضاف، "مع فرص هطول زخات خفيفة من الامطار في مناطق متفرقة من مرتفعات شمال العراق".





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