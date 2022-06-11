التعادل يستمر في الاشواط الإضافية.. العراق وأوزباكستان إلى ركلات الترجيح

2022/06/11 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على الأشواط الإضافية لمباراة منتخبنا الأولمبي بكرة القدم أمام نظيره الأوزبكي.وفرض التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين نفسه على نتيجة الأشواط الأصلية للمباراة.ويتواجه الفريقان ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.وتقام المباراة على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الاوزبكية طشقند.وافتتح المنتخب الأولمبي التسجيل […]

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العراق وأوزباكستان إلى ركلات الترجيح أولاً على ايرث نيوز.

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