القضاء يقول كلمته في دعوى الاغتصاب التي رفعتها عارضة أزياء ضد رونالدو في أميركا

2022/06/11 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردَّت قاضية أميركية دعوى اغتصاب، ضد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو والتي قدمتها عارضة أزياء أميركية سابقة في الولايات المتحدة، موجهة انتقادات إلى الفريق القانوني الذي يقف وراء الشكوى، حسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، السبت.

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