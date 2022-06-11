منتخبنا الأولمبي يودع بطولة آسيا بعد خسارته أمام أوزبكستان

2022/06/11 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعودع منتخبنا الوطني الأولمبي نهائيات كأس أسيا تحت سن 23 عاماً بعد خسارته من نظيره الأوزبكي في الدور الربع نهائي بفارق ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافين الأول والثاني بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .وانتهت ضربات الترجيح بثلاثة أهداف للمنتخب الأوزبكي مقابل هدفين لمنتخبنا الوطني.وفي وقت المباراة الأصلي تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما.وسجل أهداف منتخبنا الأولمبي، وكاع رمضان في الدقيقة 19 وعمارغالب في الدقيقة 68.وجاءت أهداف الفريق الأوزبكي عن طريق جاسوربيك جالوليدينوف في الدقيقة 50، وحسين عمار خطأ في مرمى منتخبنا الوطني في الدقيقة 51.

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