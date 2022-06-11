منتخبنا الأولمبي يودع بطولة آسيا

2022/06/11 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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اخفق منتخبنا الوطني الأولمبي، اليوم السبت، في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا بعد خسارته من نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح.

وخسر العراق بركلات الترجيح بثلاثة اهداف لهدفين بعد ان انتهت المباراة بوقتها الاصلي والاضافي بهدفين لكل منهما.

وتقدم العراق بهدف وكاع رمضان (د.



19) من ضربة جزاء، قبل ان يسجل الفريق الاوزبكي هدفين، ليعود العراقي عمـار غالب ويسجل هدف التعادل في (د.



68).

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