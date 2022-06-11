2022/06/11 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، أن الحشد الشعبي، احبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين جنوب صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوات الحشد الشعبي احبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين جنوب محافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).