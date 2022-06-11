الاتحاد الأوربي يريد إرسال إشارة إيجابية من دون التزام كبير بشأن انضمام أوكرانيا

2022/06/11 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم الاتحاد الاوروبي أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل في 23 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف كينزو تريبويار باريس (أ ف ب) – تطالب كييف ب”التزام قانوني” ملموس وبإشارة قوية لكن الأوروبيين منقسمون ويماطلون بشأن منح أوكرانيا رسميا بحلول نهاية حزيران/يونيو وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى اتحادهم على الرغم من تأكيداتهم المتكررة على […]

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