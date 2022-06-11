"دموعها تفطر القلب".. والدة أحد المغيبين في كركوك تناشد بعد احتجاز ابنها في كردستان لسبع سنوات (فيديو)

2022/06/11 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

طالبت سيدة من كركوك اقليم كردستان باطلاق سراح ولدها المحتجز في السليمانية من عام ٢٠١٥، حيث انها لم تتمالك نفسها فاجهشت بالبكاء.

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