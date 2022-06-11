ركلات الحظ تدير ظهرها للمنتخب الأولمبي وتقصيه من كأس آسيا

2022/06/11 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودع المنتخب الأولمبي بكرة القدم، كأس آسيا تحت 23 عاماً، بخسارته أمام نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح بعدما انتهت الاوقات الأصلية بالتعادل الإيجابي 2-2.وتواجه الفريقان ضمن الدور ربع النهائي من البطولة على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الاوزبكية طشقند.وافتتح المنتخب الأولمبي التسجيل أولاً عن طريق المهاجم وكاع رمضان في الدقيقة 19 من […]

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