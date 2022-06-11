2022/06/11 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات إلى ابنته وكبيرة مستشاريه إيفانكا ترامب، بعد يوم من كشف لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالنظر في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني 202، مقطع فيديو لها تؤيد به عدم تزوير الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يوجه انتقادات إلى ابنته بعدما أدلت بشهادة مضادة له بشأن نتائج الانتخابات وأحداث الكونغرس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يوجه انتقادات إلى ابنته بعدما أدلت بشهادة مضادة له بشأن نتائج الانتخابات وأحداث الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).