منتدى سان بطرسبورغ ودعوى عزل روسيا! - آصف ملحم

2022/06/11 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آصف_ملحم يبدو أن الغرب يعيش خارج الواقع تماماً ويُصِرُّ باستمرار على استخدام مصطلحات سياسية، سئمت الناس من سماعها في وسائل الإعلام، ولا سيما مصطلح (عزل الدول)!مما لا شك فيه أن الغاية من استخدام مصطلح (عزل الدول) هي إشاعة جو نفسي متوتر بين مواطني الدولة المعنية وكذلك بين صنّاع القرار ورجال الأعمال في الدول الأخرى، وبالتالي دفعهم إلى اتخاذ إجراءات مبنية على الأوهام المُصطَنعة والأكاذيب المُختلَقة وليس عل ......





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