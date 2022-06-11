العدالة المتعالية - حسن عجمي

2022/06/11 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تنشأ الحضارات وتتطوّر بفضل العدالة المتعالية.



فالحضارة فن بناء العدالة والعدالة فن إنتاج التطوّر.



العدالة المتعالية هي العدالة التي تُطوِّر كل فرد اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.



هكذا تهدف العدالة المتعالية إلى تعالي الفرد عما هو عليه في الحاضر و عما كان عليه في الماضي ما يضمن تطوّر كل فرد فتطوّر المجتمع.



من هنا، تستلزم العدالة المتعالية بناء آليات قادرة على تطوير الأفراد و من تلك الآليات الحرية وا ......





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