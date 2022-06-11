2022/06/11 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zNX2qfP2J08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء خالد المحنا: نحتاج إلى قانون صريح وواضح ومختص بالجرائم الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء خالد المحنا: نحتاج إلى قانون صريح وواضح ومختص بالجرائم الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).