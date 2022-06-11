2022/06/11 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4gpAZM3ER4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : حربنا إعلامية ويجب على المؤسسات الأمنية أن تقف معنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني : حربنا إعلامية ويجب على المؤسسات الأمنية أن تقف معنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).