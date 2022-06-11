2022/06/11 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد يوم من كشف لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالنظر في أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني، عن مقطع فيديو لم يسبق عرضه لابنة الرئيس السابق دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه إيفانكا ترامب، قائلة إنها قبلت بيان المدعي العام آنذاك ويليام بار بأن وزارة العدل لم تجد أي تزوير كافٍ لإلغاء الانتخابات، […]

ظهرت المقالة الرئيس الأميركي السابق ينزعج من أبنته..



ماذا فعلت إيفانكا ترامب؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأميركي السابق ينزعج من أبنته.. ماذا فعلت إيفانكا ترامب؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأميركي السابق ينزعج من أبنته.. ماذا فعلت إيفانكا ترامب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).