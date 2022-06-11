المانيا تخلف في اتفاقها مع بولندا بعدما منحت دباباتها الى أوكرانيا

2022/06/11 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اتهمت بولندا الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بوعودها بتسليم دبابات لها.وقال بافيل سولوخ رئيس مكتب الأمن القومي لدى الرئاسة البولندية يوم السبت في تصريحات لمحطة “Rmf fm” الإذاعية البولندية: “المحادثات تعثرت..لا نرى أي نية حسنة، ونأمل أن يتغير ذلك”.وصرح بافيل سولوخ بأن وزارتي دفاع البلدين على تواصل في هذا الشأن.وأضاف […]

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