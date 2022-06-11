2022/06/11 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات أن هناك حربا مندلعة بين إسرائيل تدار "خلف الكواليس"، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يمر بحالة "تنظيم جديد".

وفي تصريح لصحيفة "غلوبس" العبرية، قال بن شبات إن "هناك حربا تدار بين بلاده وإيران، خاصة على الصعيد السيبراني، وإن هذه الحرب مستمرة، ولم يعرف موعد نهايتها بعد"، مضيفا أن "تلك الحرب تدار في الحقيقة خلف الكواليس".

وطالب الإدارة الأمريكية بإظهار مبدأ القوة أمام إيران، ووضع الخيار العسكري على الطاولة، مؤكدا أنه دون ذلك فإن إيران ستستمر في برنامجها النووي ولن يقف أمامها أي رادع أو قوة.

وناشد واشنطن بـ"عدم الاكتفاء بذلك بل فرض عقوبات اقتصادية رادعة على إيران تعمل على قلب المواطنين الإيرانيين على النظام الحاكم".

وتابع أن منطقة الشرق الأوسط "تمر بحالة تنظيم جديد، ربما فريدة من نوعها، تطمس فيها الحدود بين دول المنطقة نفسها".

وعن مدى إمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، قال: "لا بركة إلا في الخفاء".

وذكر أن هناك ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تجرى إعادة تنظيم للمنطقة نتيجة للتوقيع على اتفاقات "إبراهام"، مضيفا أن "الدول العربية السنية المعتدلة تنظر إلى إسرائيل باعتبارها شريك شرعي في كثير من القضايا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب بين إسرائيل وإيران تدار "خلف الكواليس") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إسرائيلي سابق: الحرب بين إسرائيل وإيران تدار "خلف الكواليس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).