وزير الخارجية: إيران لم تسلمنا أي دليل على وجود الموساد في أربيل وقصفها غير مبرر

2022/06/11 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، عن كواليس اجتماعه مع القيادة الأمنية والسياسية في طهران عقب القصف الصاروخي الإيراني الذي طال اربيل ، مبينا ان الجانب الإيراني تحدث دون تقديم أي دليل على الوجود الإسرائيلي في شمال العراق.

وقال حسين في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الوفد العراقي برئاستي مع مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي وصل الى إيران بصحبة وفد عسكري طرح عدة أسئلة بشأن القصف الإيراني الصاروخي على أربيل".

وأضاف ان "الجانب الإيراني أبلغنا بوجود الموساد في المقر المستهدف صاروخيا الا انه لم يقدم أي دليل ملموس او واضح بشأن القصف "، مبينا ان "العراق ابلغ طهران احتجاجه من تلك التصرفات".

وأشار الى ان "ادعاء إيران بتقديم ملف الى المخابرات العراقية قبل القصف الصاروخي زائف ولم يصل لبغداد أي ملف خاص بالوجود الإسرائيلي مطلقا".

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