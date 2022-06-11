2022/06/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبي يخسر أمام نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح في كأس آسيا بغداد- الزمان اخفق المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم في بلوغ دور نصف نهائي لبطولة اسيا تحت 23 عاما، مساء اليوم السبت، بعد خسارته امام المنتخب الاوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.وانتهى وقت المباراة الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2، وسجل الاولمبي العراقي اولاً من ركلة جزاء نفذها […]

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